Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu kanal, beklentileri karşılamadığı için devredildi

Yaklaşık bir sene önce Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya, 30 milyon euro karşılığında İsviçre merkezli medya grubu Highlight Communications'ın iştiraki olan Sport1 kanalının yüzde 50’sini aldı. Şirketin diğer yüzde 50’sini ise Medien AG satın aldı.

Kanal devredildi

Patronlar Dünyası'nın Alman haber siteleri meedia.de ve teltarif.de’den derlediği habere göre Acun Ilıcalı’nın ortaklık kurduğu kanal izleyenlerin isteklerini karşılayamadığı için devredildi. Buna göre daha fazla dijital platformlara odaklanma kararı alan Sport1 ve eSPORTS1 kanalı, Sportdigital1+ ve eSportsONE olarak yayın hayatına devam edecek.

Kanalların Sportdigital TV Sende ve Productions GmbH'ye satıldığı haberde belirtildi.

Sportdigital TV Sende- ve Productions GmbH Genel Müdürü Gisbert Wundram yeni yapılanma süreci ile ilgili şunları söyledi:

“Spor sektöründeki ödemeli TV faaliyetlerimizin genişlemesi ve Almanca konuşulan bölgede spor dijital program portföyümüzün yaygınlaşması, şirket tarihimizde çok önemli bir kilometre taşıdır. SPORT1 yönetimine ve hissedarlarına güven için teşekkür ederiz ve böylece gelecekte, futbolun ötesinde yaratıcılığını yaptığımız canlı spor için daha fazla insana ilham vermek için kanıtlanmış 'Sportdigital felsefemiz' ile ödemeli TV işini sürekli olarak geliştireceğiz.”