Adalet Bakanı Tunç’tan 'af' açıklaması: Eleştiriler dikkate alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’deki AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamuoyunda tartışma konusu olan 11. Yargı Paketi hakkında açıklamalarda bulunan Tunç, söz konusu düzenlemenin “af” kapsamına girmediğini özellikle belirtti.

"En doğru düzenleme yapılacaktır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu paketin Kovid-19 döneminde ortaya çıkan özel koşullar nedeniyle hazırlanan bir düzenleme olduğunu belirterek, "Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır. Toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacaktır en doğru düzenleme yapılacaktır. Meclis'in durumuna göre bütçe görüşmelerinden sonra komisyon raporu genel kurulun gündemine gelir." dedi.

"Yeni bir dönem başlatılması hedefleniyor"

Meclis takvimine de değinen Tunç, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından komisyon raporunun Genel Kurul gündemine gelebileceğini ifade etti. Düzenlemenin detayları önümüzdeki süreçte netleşirken, 11. Yargı Paketi’nin yasalaşmasıyla birlikte Kovid sürecine ilişkin hukuki uygulamalarda yeni bir dönem başlatılması hedefleniyor.