  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Borsada manipülasyon soruşturması | Gökhan Gönül dahil 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Takip Et

Borsada manipülasyon soruşturması | Gökhan Gönül dahil 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsada manipülasyon soruşturması | Gökhan Gönül dahil 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta şüphelilerin ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verilmişti.

Akaryakıta zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlarAkaryakıta zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlarEkonomi
Resmi onay geldi: 39 yıllık serüven sona erdi, Lipton üretimini devrettiResmi onay geldi: 39 yıllık serüven sona erdi, Lipton üretimini devrettiŞirket Haberleri
TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Anlaşma sağlandı: Avrupa, Rus gazını 2027’ye kadar tamamen yasaklayacakAnlaşma sağlandı: Avrupa, Rus gazını 2027’ye kadar tamamen yasaklayacakDünya

 

Gündem
Bloomberg: Türkiye, Ermenistan sınırını açma seçeneğini masaya koydu!
Türkiye, Ermenistan sınırını açma seçeneğini masaya koydu!
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyonluk soygunun detayları ortaya çıktı! Arkadaşlarına bu mesajı atmış: Malları sattım
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyonluk soygunun detayları ortaya çıktı
Adalet Bakanı Tunç’tan 'af' açıklaması: Eleştiriler dikkate alınacak
Adalet Bakanı Tunç’tan 'af' açıklaması: Eleştiriler dikkate alınacak
Bakan Kacır: Bilimsel araştırmaları güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz
Bakan Kacır: Bilimsel araştırmaları güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz
Ali Babacan: Ülke Survivor setine döndü, asgari ücretteki artış en az yüzde 50 olmalı
Ali Babacan: Asgari ücretteki artış en az yüzde 50 olmalı
ABB’nin ifşası sonrası sabotaj görüntülerine başsavcılıktan soruşturma
ABB’nin ifşası sonrası sabotaj görüntülerine başsavcılıktan soruşturma