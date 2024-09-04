Adana'da dolmuş şoförleri belediye önünde eylem yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Meydan Kooperatifi'ne bağlı dolmuşların güzergahından bazı durakları çıkardı. Bunun üzerine dolmuş şoförleri Adana Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıp mağduriyetlerini dile getirdi.

“Biz de güzergah istiyoruz”

Bu sırada gazetecilere konuşan şoförlerden Erhan Özhan, “Meydan dolmuş durağı olarak buradayız. Bütün duraklara hat verildi ama bizim Meydan dolmuşlarımıza hat verilmedi. Üzerine var olan güzergahlarımız da kaldırıldı. Biz mağduruz. 16 durağa hat verildi, bizim durağımıza hat verilmedi. Tek isteğimiz diğer dolmuşlara verilen güzergahlar gibi biz de güzergah istiyoruz” dedi.

“Günlük kazancımız düştü”

Adana'nın en kısa dolmuş durağı mesafesine sahip olduklarını ifade eden Attila Özhan, “Bizim gidiş gelişimiz 14 kilometre, diğer duraklar 25 kilometre iken 40 kilometreye yükseltildi. Çocuklarımıza harçlık bile veremiyoruz gerçekten mağduruz. Günlük kazancımız 700 TL'ye kadar düştü” diye konuştu.

Eylem yapan şoförler daha sonra olaysız şekilde dağıldı.