Adana'da gök delindi, trafik altüst oldu! Evleri su bastı, araçlar hasar gördü

Adana'da başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Adeta gök delindi, sağanak nedeniyle evlere su bastı.

Trafik darmaduman oldu

Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Araç sürücüleri yağış nedeniyle caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde de bazı araçlar yolda kaldı. Sürüklenmeye başlayan bir otomobilin sürücüsü de aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.

Dolu hem araçlara hem de tarım alanlarına zarar verdi

Feke ilçesindeki Uğurlubağ ve Tenkerli mahalleleri ise dolu yağışının ardından beyaza büründü.

Bölgedeki bazı tarım alanlarının dolu yağışından olumsuz etkilendiği belirtildi.

Yol çöktü, araç çukura düşmekten şans eseri kurtuldu

Murat Özenir yönetimindeki 01 AHV 019 plakalı kargo taşımacılığında kullanılan hafif ticari araç, Güzelyalı Mahallesi'nde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.

Yolda oluşan çukur nedeniyle araç zarar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yolu yaya ve araç trafiğine kapatmasının ardından hasar gören araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı. Belediye ekipleri, yolda oluşan çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

Aracın sürücüsü Murat Özenir, gazetecilere, seyir halindeyken önüne çıkan küçük çukurdan geçmeye çalışırken çukurun giderek genişlemeye başladığını söyledi.

Bu sırada yanında çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Özenir, "Son anda direksiyonu kırarak aracın tamamen çukura düşmesinden kurtulduk. Hala olayın etkisindeyiz." dedi.