İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatında kaza: Demir döşeli zemin çöktü

İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay mevkiindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 9 işçi yaralandı.

Demir döşeli zemin çöktü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkiinde demir yolu viyadük inşaatında demir döşeme çalışmaları esnasında demir döşeli zemin çöktü. Olayda 9 işçi yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.