İBB’den kapatılan kameralarla ilgili açıklama! Ekrem İmamoğlu’nun bavullarında ne vardı?

Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024’te Levent’te bir otelde yaptığı görüşmeye ilişkin ortaya çıkan görüntülerde son operasyonda gözaltına alınan koruma Çağlar Türkmen’in güvenlik kameralarını bantladığı görülmüştü. MOBESE görüntülerinin daha önce servis edilmesinden dolayı güvenlik kameraları konusunda özel bir hassasiyet gösterildiği belirtildi.

İBB: Bavullarda mobil sinyal kesici cihazlar vardı

Aynı zamanda görüntülerde Ekrem İmamoğlu’nun bavullarla geldiği anlar da yer aldı. İNN’den yapılan açıklamada bavulların içerisinde bombalı saldırılara karşı kullanılan mobil sinyal kesici cihazların olduğu açıklandı.

İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı iddialara ilişkin, bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu doğmuştur. İstanbul gibi 16 milyonluk bir dünya metropolünün belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu, her gün onlarca resmi ve kamusal görüşme gerçekleştiren, halkla sürekli temas halinde olan bir siyasetçidir. Başkan İmamoğlu, görev ve sorumlulukları gereği, terör örgütlerinden, kendisine kişisel husumet besleyen gruplara kadar geniş bir tehdit yelpazesi altında hizmet yürütmektedir. Terör örgütü IŞİD tarafından tehdit edildiğini bizzat açıklamıştır. Başta imar uygulamaları, sahil işgallerine yönelik yıkımlar ve kamusal alan düzenlemeleri gibi birçok konuda aldığı kararlar nedeniyle da hedef gösterilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bu çerçevede, Ekrem İmamoğlu’nun güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda katıldığı etkinliklerdeki kalabalıkların güvenliğini teminat altına almak amacıyla bazı güvenlik önlemleri alındığı belirtilen açıklamada şunlar dile getirildi:

"Söz konusu güvenlik önlemleri ve kamuoyunda yer alan iddialar hakkında gerçekler aşağıdaki gibidir: YALAN: İBB, Ekrem İmamoğlu için usulsüz şekilde sinyal kesisi cihazı temin etti. Bu cihazları gizlilik için kullanıyordu yalanı. GERÇEK: İBB, Başkan İmamoğlu’nun ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Ankara merkezli bir firma üzerinden, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen sinyal kesici cihazlarından 10 adet temin etmiştir.Bu cihazlardan 2’si seyyar olarak araç konvoyunda kullanılmakta, diğerleri sabit olarak görüşmelerde ve makam odalarında güvenlik amaçlı çalıştırılmaktadır.

Bu cihazlar, bombalı saldırılara karşı etkili koruma sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.Aynı türden cihazlar, iktidar partisine mensup ilçe belediyeleri de dahil olmak üzere birçok belediye ve kamu kurumu tarafından da kullanılmaktadır.

YALAN: Ekrem İmamoğlu oteldeki görüşmeye bavullarla geldi, aynı bavullarla ayrıldı yalanı.

GERÇEK: Son günlerde basına servis edilen bazı görüntüler üzerinden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik haksız ve yanıltıcı bir algı operasyonu yürütülmektedir. Özellikle, güvenlik amacıyla kullanılmak üzere bavullarla taşınan sinyal kesici cihazlar adeta "nakit para taşınıyormuş gibi" gösterilmekte ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaktadır. Oysa gerçek şudur:

Bavulla taşınan ekipmanlar, bombalı saldırı tehditlerine karşı kullanılan, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen mobil cihazlardır. Bu cihazlar teknik özellikleri gereği büyük ve ağır olduğundan, korumalı taşıma çantalarında yani güvenli ekipman bavullarında taşınmaktadır.Sinyal kesici cihazların zarar görmemesi için korunaklı ve hızlı şekilde mobilize edilerek kurulabilmesi için bavulla taşınması standart bir uygulamadır. Bu tür cihazların kullanılması, Başkan İmamoğlu’nun şahsı güvenliği kadar, katıldığı etkinliklerdeki görüştüğü kişiler ve otel gibi kamuya açık yerlerdeki vatandaşların güvenliğini de sağlamayı amaçlamaktadır.

Söz konusu görüntülerin çarpıtılarak "para taşınıyormuş" gibi servis edilmesi, kötü niyetli bir dezenformasyonun son örneğidir."

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten 'bavul' açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir otel görüşmesi ve taşınan bavullarla ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Çelik, bavullarda İmamoğlu’nun güvenliği için jammer cihazı taşındığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu niçin sinyal kesici kullanıyor? Bir kere Sayın Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı var. İçişleri Bakanlığı tarafından koruma kararı ve kendisine tahsis edilmiş dört polis koruması var. Yine kamuoyu hatırlayacaktır Ekrem İmamoğlu hakkında bir suikast girişimini televizyonlar günlerce konuşmadı mı? Bir terör örgütünü Ekrem İmamoğlu'na bir suikast girişimi gerçekleştirmek istediğini televizyonlar günlerce tartışmadı mı" dedi.

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyuna yansıyan otel görüşmesi ve bavullarla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane’de açıklama yaptı. Bavullar ile kamera karşısına çıkan Çelik, şunları söyledi:

"Toplantı yaptığı odanın kapatılması kadar normal bir şey olamaz"

"İki gündür sosyal medyada ve bazı yandaş kanallarda servis edilen bir görüntüyle ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyduk. Ne oluyor iki gündür. Bir kamera kapatma görüntüsü üzerinden ve valizlerin taşınma görüntüsü üzerinden bir algı yönetiliyor iftiralar ortaya atılıyor, karalama kampanyalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu yıpratılmaya çalışılıyor. Kamera görüntüsünün kapatılmasıyla ilgili; Türkiye kamuoyu çok iyi hatırlayacaktır. 2019 yılında iki seçim arasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bir gazeteciyle bir otelde görüşme yapmıştı. Ve o görüntüler kamuoyuna servis edilmişti. Yine Türkiye kamuoyu çok yakın zamandan hatırlayacaktır bir karlı İstanbul gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bir balıkçıda yemek yemişti ve o görüntülerde kamuoyuna servis edilmişti. Bu görüntülerin kamuoyuna servis edilmesinin sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik ekibi, kendisinin toplantı yaptığı alanlarda ama bütün alanlarda değil sadece toplantılarını yaptığı alanlarda kameraları kapatma ihtiyacı duydu. Ve aslında o otel odasında kamera kapatma görüntüsü otelin sadece İmamoğlu'nun kullandığı alanın kameralarının kapatılma görüntüsü. Otelin bütününün kameraları kapatılsa zaten sayın başkanım oraya girişinin görüntülenmesi de mümkün değil. Kişisel verilerin korunması kapsamında kişiler, insanlar, toplantı yaptığı odaları, kameralarını kapatabilirler. Kaldı ki daha önce başka bir otelde görüntüler servis edildi, yemek yediği lokantanın görüntüleri servis edildi. Toplantı yaptığı odanın güvenlik gerekçesiyle görüntüsünün kapatılması kadar normal bir şey olamaz.

"O valizlerin içerisinde olan bu sinyal kesicilerdir"

Gelelim aynı video içerisinde servis edilen ikinci meseleye efendim Ekrem İmamoğlu bu otele girmeden önce veya çıktıktan sonra o otelden valizler taşındı meselesi. Bakın valizler burada bu valizlerin içerisinde ne var? Bu valizlerin içerisinde şu şekilde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesicilerin taşındığına gözümle tanıklık da ettim çeşitli toplantılarda. Bu sinyal kesiciler niçin bu valizlerin içerisinde taşınıyor? Şunun için. Bunların belli bir ağırlığı var. Elde taşımak çok zor. 20-25 kilo ağırlığında elde taşımak çok zor olduğu için güvenlik ekipleri bu sinyal kesicileri valizlerle taşıyor. Efendim Ekrem İmamoğlu neden sinyal kesici kullanıyor. Gizli toplantılar mı yapıyor? Ekrem İmamoğlu niçin sinyal kesici kullanıyor? Bir kere Sayın Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı var. İçişleri Bakanlığı tarafından koruma kararı ve kendisine tahsis edilmiş dört polis koruması var. Ekrem İmamoğlu hakkında yine kamuoyu hatırlayacaktır. Ekrem İmamoğlu hakkında bir suikast girişimini televizyonlar günlerce konuşmadı mı? Bir terör örgütünü Ekrem İmamoğlu'na bir suikast girişimi gerçekleştirmek istediğini televizyonlar günlerce tartışmadı mı? Yani bu kadar Türkiye'nin gözünün önünde olan, sahillerdeki kamu arazilerinin üzerine rant elde etmek için yapılmış alanları yıktıran bir isim, terör tehdidi alan bir isim, tabii ki sinyal kesici cihazlar kullanabilir. Hem onun hayatının güvenliğini sağlanması için hem onunla birlikte aynı anlamda bulunan insanların hayatının güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenlik ekibi tarafından jammer cihazı denen bu sinyal kesiciler kullanılmıştır. O valizlerin içerisinde olan bu sinyal kesicilerdir.

"İstanbul'da beşinci kez yenilmemek için..."

Ayakkabı kutularının içerisinde paraları saklayanlar ya da valizlerle başka şey taşıyanlar bu tür iftiralar, bu tür yalanlar, bu tür karalamalar ortaya atabilirler. Ama şunu defalarca söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Atacağınız hiçbir iftira, atacağınız hiçbir leke, atacağınız hiçbir çamur Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yapışmaz. Ekrem İmamoğlu şu anda bir terör soruşturması, bir mali suçlar oluşturmasıyla ilgili Silivri zindanında. Neden Silivri zindanında? Çünkü Ekrem İmamoğlu İstanbul'u üç kere kazanmış belediye başkanı ve 15,5 milyon oyla ön seçimde belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayı. Günlerdir söylüyoruz, günlerdir tekrar ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer yol arkadaşlarımızın Silivri zindanında olmasının sebebi şudur. Türkiye'yi yönetme becerisini kaybetmiş iktidar Türkiye'nin gerçek sorunlarının üzerini örtmek için sandıkta kaybettiğini siyasallaştırdığı yargıyla, Şişli'de, Esenyurt'ta olduğu gibi almak için ve aslında dört kere yenildiler Ekrem İmamoğlu'na bir kez Beylikdüzü'nde, üç kez İstanbul'da beşinci kez yenilmemek için iftirayla, karalamayla, çamur atmayla hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. İşte valizler burada valizin bir tanesini gösterdim. Diğerini de açıyorum. İşte valizlerin içerisindeki sinyal kesiciler bu sinyal kesicileri günlerdir servis edip kamera kapatma görüntülerini günlerdir servis edip bir iftira kampanyasını başlattılar. Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz."