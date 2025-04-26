İBB operasyonunda 2. dalga: Ziynet eşyası, döviz ve Türk lirasına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda ele geçirilenler ortaya çıktı. 51 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapılan sonucu 24 milyon 500 bin TL'lik ziynet eşyası, döviz ve Türk lirasına el konuldu.

Operasyonda ele geçirilenler ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilenler ortaya çıktı.

Ziynet eşyası, döviz ve Türk lirasına el konuldu

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun evinde yapılan aramada, 24 tam altın, 22 yarım altın, 129 çeyrek altın, 18 ata lira ve 1 adet gram altın ele geçirildi. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Gözde Ongun’un ikametinde ise 63 bin 700 Türk Lirası, bin 540 sterlin, 227 dolar ve 31 bin 50 euro bulundu.

51 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu ele geçirilen toplam güncel değeri 24 milyon 500 bin TL olan ziynet eşyası, döviz ve Türk lirasına el konuldu.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 51'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı yakalandı.

Operasyonun devamında aranan 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.