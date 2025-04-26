Özgür Özel tüm programlarını iptal etti! İstanbul'a geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bugün yapılan ikinci dalga operasyonun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ve İzmir programlarını iptal etti.

Özgür Özel İstanbul'a geliyor

Özel yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Manisa ve pazartesi günü İzmir’de planlanan programlarını iptal etti. Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek. Özel’in pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul’da olması bekleniyor.