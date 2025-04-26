Özgür Özel tüm programlarını iptal etti! İstanbul'a geliyor
CHP lideri Özgür Özel tüm programlarını iptal ederek İstanbul'a doğru yola çıktı. Özel Silivri'de İmamoğlu ve tutuklularla görüşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bugün yapılan ikinci dalga operasyonun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ve İzmir programlarını iptal etti.
Özgür Özel İstanbul'a geliyor
Özel yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.
Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Manisa ve pazartesi günü İzmir’de planlanan programlarını iptal etti. Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek. Özel’in pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul’da olması bekleniyor.