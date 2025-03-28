ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

"Ekrem İmamoğlu, Türk milletinin tercih ettiği Cumhurbaşkanı adayıdır"

Bozkurt, ziyaretin ardından şunları söyledi:

"İçerdeki arkadaşlarımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı'mız Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Beleidye Başkanı'mız Murat Çalık, Necati Özkan ve diğer arkadaşlarımızın hepsiyle görüştük. Keşke böyle bir ziyaret yapmak zorunda kalmasaydık. Keşke ülkemizde hukuk devleti demokratik haklar güvence altında olsaydı. Keşke dün Sözcü Televizyonu 10 gün karartılmasaydı ve Tele1'e, Now Haber'e RTÜK cezaları yağdırılmasaydı. Keşke RTÜK kendini bir yargı organı sanmasaydı, yasalar çerçevesinde görev yapan bir kurum olabilseydi. Keşke ülkemizde hukuk işleseydi, hiçbir somut delile dayanmayan böyle yargılamalar olmasaydı, biz de bu ziyareti yapmak zorunda kalmasaydık. Ama yazık ki 2025 yılında bu tür ziyaretler yapmak zorunda kalıyoruz. Ben, tutuklu olan arkadaşlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklarına ve tekrar aramızda olacakalrına yürekten inanıyorum. Hala Türk yargısının devletin ve cumhuriyetin görevinde olan yargıçlarına ve savcılarına güveniyorum. Mutlaka hak yerini bulacaktır.

Ekrem Başkanımız, dünya tarihinde de örneği olmayan tam 15,5 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının oyuyla başkanlığı kesinleşmiş bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla şimdi merak edilecek konu, AKP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıdır. Şu anda AKP'nin cumhurbaşkanı adayı belli değildir ama Ekrem İmamoğlu, Türk milletinin tercih ettiği Cumhurbaşkanı adayıdır. İmamoğlu aynı zamanda, Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şubesi üyesidir. Dolayısıyla onu aynı zamanda genel başkanı olarak da ziyaret ettim. Hepinize çok selamları var. Bütün arkadaşlarımızın morali yerinde. Sadece Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'i göremedim, onda da buradan selam olsun. Can Atalay'ın da herkese selamları var, onu da gördüm.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Anayasa ve yasalarımız da yürürlüktedir, ne RTÜK cezaları kalıcı olabilir ne de arkadaşlarımızın tutuklulukları devam edebilir. Bugün buraya İstanbul'daki 30 şubemiz, Marmara Bölgesi'ndeki 20'ye yakın şubemiz, Trakya'dan 27 şubemizden başkanlarımız burada, buraya neredeyse 30 otobüsle geldik. Hepsine şükranlarımı sunuyorum."