Adıyaman'da korkunç kaza: 3 kişi yaşamdan koptu
Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Feci kaza, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında meydana geldi.
Mustafa Yılmaz idaresindeki 44 AAC 326 plakalı otomobil ile Halil A. idaresindeki 34 SIY 85 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarptı.
3 kişi yaşamını yitirdi
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yılmaz ile otomobilde bulunan Gazel Yılmaz ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.
Kazanın ardından olay yerinde çok sayıda jandarma ekibi, polis ekibi, AFAD ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.