Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Erdoğan duyuracak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı reformu strateji belgesinin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Bakan Tunç, “Şimdi hedefimiz demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa. Mevcut anayasanın vesayetçi ruhunu barındıran, çelişkilere ve tartışmalara neden olan tüm maddeleri ortadan kaldıracak bir toplum sözleşmesi oluşturmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni anayasa hedefinin, geçmişteki değişikliklerin ötesine geçerek daha kapsayıcı ve modern bir yapı inşa etmeyi amaçladığını belirtti.

Anayasa çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Tunç;

"Bir daha bu ülkede darbeler olmasın, bu ülkede vesayetçi anlayış, milletin önünü bir daha kesmesin diye anayasamızda önemli yapısal reformlar yaptık. Hakimler, Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Askeri Şura, Milli Güvenlik Kurulu tüm bunların yapısını demokratik ilkelere uygun hale getirdik. Anayasamızda darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı. Kaldırdık, sizin onayınızla.

Milletimizi desteğiyle. Sıkı yönetim gerektiğinde ilan edilebilir diye bir madde vardı, Anayasamızda. Bunların hepsini milletimizin evet oylarıyla değiştik. İç Hizmet Kanunu 35., hep konuşulurdu. Darbelere gerekçe gösterilirdi. Bunların hepsi değişti. Anayasamızdaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmak için çok çalıştık. Milletimiz buna destek verdi ve şimdi hedefimiz yeni bir anayasa. Demokratik, sivil, katılımcı bunca değişikliğe rağmen hala maddeleri arasında o vesayetçi ruhu taşıyan, bir takım çelişkilere ve tartışmalara yol açan tüm maddelerindeki çelişkileri, ortadan kaldıracak, yektesaplığı sağlayacak, vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldıracak, milletimizin temsilcileri tarafından yapılan, milletvekillerimiz tarafından yapılıp milletimize onaylatılan bir toplum sözleşmesini inşallah hayata geçirmek nasip olur. Türkiye yüz yılına bu yakışır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başladığını bu anlamlı günlerde inşallah mecliste bir uzlaşma sağlanır ve Türkiye yüzyılına aşlarken ülkemiz demokratik bir anayasayla inşallah yoluna devam eder. Bu yönde mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.