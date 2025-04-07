AFAD duyurdu: Adana'da korkutan deprem!

Adana'nın Ceyhan ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 03.50’de meydana geldiğini ve yerin 13.51 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

Her iki kurum da sarsıntının merkez üssünün Ceyhan olduğunu teyit etti.