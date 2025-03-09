AFAD duyurdu: Antalya güne depremle uyandı!
Antalya'da deprem meydana geldi. AFAD, Kaş merkezli depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya'da deprem oldu.
Saat 04:35 sularında meydana gelen Kaş merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu.
Yerin 31 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı paniğe sebep oldu. Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği öğrenildi.
Gece boyu Gazipaşa ve Datça'da meydana gelen ufak sarsıntılar korkuttu.
Malatya da sallandı
Saat 04:58'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2,8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Yere yakın gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.