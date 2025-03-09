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İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, "Suriye Başkonsolosluğu çevre tedbiri" kapsamında 9 Mart 2025 Pazar günü kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Haber Merkezi
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İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Çeşitli marjinal gruplar ve STK'ların İstanbul’daki Suriye Konsolosluğu önünde eylem çağrısı yapması üzerine alınan tedbirler kapsamında kapanacak yollar saat 08.00 ile program bitimine kadar olan zamanı ifade ediyor.

Bu saat aralığında kapanacak yollar; Maçka Caddesi - Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Cadde kesişimine kadar, Teşvikiye caddesi - Maçka Caddesi kesişiminden Vali konağı Caddesi kesişimine kadar, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye sokak olarak belirlendi.

Kapanacak yolların alternatif güzergahları ise şöyle açıklandı; Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak, Mim Kemal Öke Caddesi.

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