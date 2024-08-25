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AFAD duyurdu! Denizli’de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. AFAD, Denizli’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 02.31’de meydana gelen depremin derinliği 13.3 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Denizli’de deprem
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Denizli’de merkez üssü Tavas ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre gece saat 02.31’de merkez üssü Denizli’nin Tavas ilçesi olan 13.3 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tavas ilçesinin yanı sıra kent merkezinden ve çevre illerden hissedilirken, şu ana kadar can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

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