AFAD duyurdu! Denizli’de deprem

Denizli’de merkez üssü Tavas ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre gece saat 02.31’de merkez üssü Denizli’nin Tavas ilçesi olan 13.3 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tavas ilçesinin yanı sıra kent merkezinden ve çevre illerden hissedilirken, şu ana kadar can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.