AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde peş peşe depremler!
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.04'te Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7.2 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:14:04:03 TSİ
Enlem:36.37083 N
Boylam:24.64056 E
Derinlik:7.2 km
Detay:https://t.co/zkp8DXYwjw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu. Depremin derinliği 6,64 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-02
Saat:10:22:05 TSİ
Enlem:36.67861 N
Boylam:25.3825 E
Derinlik:6.64 km
Detay:https://t.co/rdMC0RuxEc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi