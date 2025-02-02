AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde peş peşe depremler!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.04'te Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7.2 km derinlikte olduğu bildirildi.

AFAD, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu. Depremin derinliği 6,64 km olarak ölçüldü.