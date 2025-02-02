  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde peş peşe depremler!
Takip Et

AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde peş peşe depremler!

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde peş peşe depremler!
Takip Et

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.04'te Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7.2 km derinlikte olduğu bildirildi.

AFAD, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu. Depremin derinliği 6,64 km olarak ölçüldü.

 

Avrupa Havacılığına Türk yöneticiAvrupa Havacılığına Türk yöneticiŞirket Haberleri

 

Bakan Fidan: Terörün devam etmesine izin verme lüksümüz yokBakan Fidan: Terörün devam etmesine izin verme lüksümüz yokGündem

 

Gündem
Ege Denizi'ndeki depremler sonrası tahliyeler başladı: Tsunami riski uyarısı
Ege Denizi'ndeki depremler sonrası tahliyeler başladı: Tsunami riski uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Gazze'de
Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Gazze'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı
Bakan Fidan: Terörün devam etmesine izin verme lüksümüz yok
Bakan Fidan'dan Suriye ve YPG mesajı: Teröre müsade etmeyeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması