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Avrupa Havacılığına Türk yönetici

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi Yönetim Kurulu’na Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü oy birliği ile seçildi. Türkiye, Avrupa havacılık politikalarında daha çok söz sahibi oldu.

Haber Merkezi
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Avrupa Havacılığına Türk yönetici
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak, 29 Ocak 2025 tarihinde Brüksel’de yapılan toplantıda Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Yönetim Kurulu’na oy birliği ile seçildi.

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, Enes Çakmak’ı tebrik ederek bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye, Avrupa havacılık politikalarında daha çok söz sahibi oldu

Avrupa’daki havalimanlarını temsil eden en önemli kuruluşlardan biri olan ACI Europe 55 ülkede 500’den fazla havalimanını bünyesinde barındırıyor. Bu havalimanları ise Avrupa hava trafiğinin yüzde 90’ından fazlasını yönetiyor.

Havacılık sektörünün gelişimi için politika belirleyici kurumlarla iş birliği yapan ACI Europe, uluslararası standartların oluşturulmasına da öncülük ediyor. DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak’ın ACI Europe Yönetim Kurulu’na seçilmesiyle de Türkiye, Avrupa havacılık politikalarında daha çok söz sahibi oldu.

Söz konusu gelişme, Avrupa’da havacılık alanındaki karar alma ve politika belirleme süreçlerine Türkiye’nin doğrudan katkı sağlamasını mümkün kıldı. DHMİ’nin küresel havacılık sektöründeki etkinliği artarken Türkiye’nin havayolu ulaşımındaki stratejik önemi de güçlendi.

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