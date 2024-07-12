AFAD duyurdu: Elazığ güne depremle uyandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Saat 08.30'da gerçekleşen depremin 8.35 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Kovancılar (Elazığ)
Tarih:2024-07-12
Saat:08:30:21 TSİ
Enlem:38.67861 N
Boylam:39.80139 E
Derinlik:8.95 km
Detay:https://t.co/h3E0yUF7yG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi