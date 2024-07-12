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AFAD duyurdu: Elazığ güne depremle uyandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Elazığ güne depremle uyandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Saat 08.30'da gerçekleşen depremin 8.35 km derinlikte olduğu bildirildi.