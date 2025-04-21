  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Takip Et

AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 10.24 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 6.13 km olarak ölçüldü. Deprem paniğe neden olurken herhangi bir hasar bildirimi gelmedi.

Kandilli Rasathanesi depremi 3.2 olarak duyurdu

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü. Deprem paniğe neden olurken herhangi bir hasar bildirimi gelmedi.

 

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe başkanlığına yeşil ışık: 'Aday olacağım'Sadettin Saran'dan Fenerbahçe başkanlığına yeşil ışık: 'Aday olacağım'Spor

 

ENSİA Başkanı Alper Kalaycı: “Çevreci araçların elektriği çevreci kaynaklardan üretilmeli"ENSİA Başkanı Alper Kalaycı: “Çevreci araçların elektriği çevreci kaynaklardan üretilmeli"Sürdürülebilir Ekonomi

 

Gündem
Son yağışlar çare oldu mu? İstanbul'u destekleyen barajların su seviyesi yükseldi mi?
Son yağışlar çare oldu mu? İstanbul'u destekleyen barajların su seviyesi yükseldi mi?
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı
"Yenidoğan Çetesi" davası: 4. duruşma başladı
"Yenidoğan Çetesi" davası: 4. duruşma başladı
Bakanlıktan İstanbul Boğazı'ndaki 106 kaçak yapıya inceleme!
İstanbul Boğazı'ndaki 106 kaçak yapıya inceleme!
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitmek üzere yola çıktı
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitmek üzere yola çıktı
Oyuncu Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı 53 bıçak darbesiyle katletti! Vahşetin detayları ortaya çıktı
Oyuncu Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı 53 bıçak darbesiyle katletti! Vahşetin detayları ortaya çıktı