AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 10.24 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 6.13 km olarak ölçüldü. Deprem paniğe neden olurken herhangi bir hasar bildirimi gelmedi.

Kandilli Rasathanesi depremi 3.2 olarak duyurdu

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü. Deprem paniğe neden olurken herhangi bir hasar bildirimi gelmedi.