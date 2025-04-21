AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 10.24 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 6.13 km olarak ölçüldü. Deprem paniğe neden olurken herhangi bir hasar bildirimi gelmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Afşin (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-04-21
Saat:10:24:42 TSİ
Enlem:38.29 N
Boylam:37.04167 E
Derinlik:6.13 km
Detay:https://t.co/toyOkYwsrR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi depremi 3.2 olarak duyurdu
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü. Deprem paniğe neden olurken herhangi bir hasar bildirimi gelmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 21, 2025
IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/JToC2H4qVw
21.04.2025, 10:24:41 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli