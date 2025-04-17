AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 13.53'te Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 13.4 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2025-04-17
Saat:13:53:49 TSİ
Enlem:38.30222 N
Boylam:37.76389 E
Derinlik:13.4 km
Detay:https://t.co/of8ev4YTQC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi