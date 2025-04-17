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AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 13.53'te Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 13.4 km olarak kaydedildi.

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