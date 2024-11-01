AFAD ve Kandilli duyurdu! Manisa'da korkutan deprem

AFAD, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.1 km olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi verileri

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre de Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.38'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.4 km olarak ölçüldü.