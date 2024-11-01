AFAD ve Kandilli duyurdu! Manisa'da korkutan deprem
AFAD, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre de depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu.
AFAD, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.1 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 1, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akhisar (Manisa)
Tarih:2024-11-01
Saat:14:38:27 TSİ
Enlem:39.01028 N
Boylam:28.05833 E
Derinlik:10.1 km
Detay:https://t.co/3IMokXPVvB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi verileri
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre de Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.38'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.4 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 1, 2024
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) https://t.co/v6vNOyjMIy
01.11.2024, 14:38:27 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 9.4 km#Kandilli