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AFAD duyurdu: Manisa'da peş peşe depremler!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 06.47'de meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem, sadece 10 dakika sonra yeniden tekrarladı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Manisa'da peş peşe depremler!
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; saat 06.37'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yine aynı bölgede bu kez tam 10 dakika sonra, saat 06.47'de aynı şiddette bir deprem daha yaşandı. 

Öte yandan sadece 25 dakika içerisinde bölgede yaşanan hareketlilik dikkat çekti.

10 deprem kayıtlara geçti

AFAD'ın resmi internet sitesindeki verilere göre; saat 06.37'de meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yine en büyüğü 3,4 olmak üzere tam 10 sarsıntı daha yaşandı.

AFAD duyurdu: Manisa'da peş peşe depremler! - Resim : 1

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