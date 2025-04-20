AFAD duyurdu: Muğla'da deprem oldu!
AFAD, Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 18.21 km olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde bu sabah 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 125 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [125.47 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-20
Saat:09:22:23 TSİ
Enlem:35.69583 N
Boylam:26.79278 E
Derinlik:18.21 km
Detay:https://t.co/kUSMm5dBWR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi