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AFAD duyurdu: Muğla'da deprem oldu!

AFAD, Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 18.21 km olarak kaydedildi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Muğla'da deprem oldu!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde bu sabah 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 125 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

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