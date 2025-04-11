AFAD duyurdu: Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 09:30'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-04-11
Saat:09:30:48 TSİ
Enlem:37.03611 N
Boylam:27.68139 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/Kj9GuUnpTA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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