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AFAD duyurdu: Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 09:30'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü.

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