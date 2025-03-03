  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD ve Kandilli duyurdu! Antalya'da korkutan deprem
Takip Et

AFAD ve Kandilli duyurdu! Antalya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Antalya Mavi Kent açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD ve Kandilli duyurdu! Antalya'da korkutan deprem
Takip Et

Antalya Mavi Kent açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının yerin 11.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre yerden 18.35 km derinlikte kayda alınan deprem çevre illerden de hafif olarak hissedildi.

 

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildiBeykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildiGündem

 

Kulis | PKK elebaşı Öcalan'a 'kısıtlı özgürlük' gelecek, yurt dışına çıkamayacakKulis | PKK elebaşı Öcalan'a 'kısıtlı özgürlük' gelecek, yurt dışına çıkamayacakGündem

 

Gündem
İmamoğlu ön seçim öncesi sahaya iniyor
İmamoğlu ön seçim öncesi sahaya iniyor
İYİ Parti: İmralı sürecine tepkiler çoğalıyor, partimize ilgi artıyor
İYİ Parti: İmralı sürecine tepkiler çoğalıyor, partimize ilgi artıyor
Emeklinin bayram ikramiyesi artışı AK Parti MYK'da belli olacak
Emeklinin bayram ikramiyesi artışı AK Parti MYK'da belli olacak
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi
Kulis | PKK elebaşı Öcalan'a 'kısıtlı özgürlük' gelecek, yurt dışına çıkamayacak
Kulis | PKK elebaşı Öcalan'a 'kısıtlı özgürlük' gelecek, yurt dışına çıkamayacak
YKS’ye başvuru için bugün son gün
YKS’ye başvuru için bugün son gün