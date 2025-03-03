AFAD ve Kandilli duyurdu! Antalya'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Antalya Mavi Kent açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya Mavi Kent açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının yerin 11.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 3, 2025
MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) https://t.co/vmSMvTs9Sw
03.03.2025, 09:01:06 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 11.9 km#Kandilli
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre yerden 18.35 km derinlikte kayda alınan deprem çevre illerden de hafif olarak hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - [26.73 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-03-03
Saat:09:01:05 TSİ
Enlem:36.07222 N
Boylam:30.32056 E
Derinlik:18.35 km
Detay:https://t.co/kUFTh3RYwE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi