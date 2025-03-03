Kulis | PKK elebaşı Öcalan'a 'kısıtlı özgürlük' gelecek, yurt dışına çıkamayacak

Nefes yazarı Nuray Babacan, "Eğer açılım projesi tam istendiği gibi işlerse, Öcalan özgür kalacak ama kısıtlı. İmralı’da ikâmet edecek, dışarıdan ziyaretçi kabul edecek. Türkiye sınırları içerisinde izinle seyahat edecek. Yurt dışına çıkamayacak, seçme ve seçilme hakkı olmayacak" dedi.

Nuray Babacan, "Öcalan’a ‘kısıtlı’ özgürlük" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Eğer açılım projesi tam istendiği gibi işlerse, Öcalan özgür kalacak… Ama kısıtlı. İmralı’da ikamet edecek, dışardan ziyaretçi kabul edecek. Türkiye sınırları içerisinde izinle seyahat edecek. Yurt dışına çıkamayacak, seçme ve seçilme hakkı olmayacak.

Yani Türkiye, bu yıl içinde Umut Hakkı’nı konuşacak.

Umut Hakkı’nın sınırlarını devlet belirleyecek.

PKK’nın kendini feshetmesi için kongresini toplayacağı biliniyor. Bunun tarihi konusunda farklı görüşler var. Ankara istihbarat kaynakları PKK kongresinin iki hafta sonra toplanmasından söz ediyor.

21 Mart Nevruz Bayramı’nın tarih olarak kullanılmaması için öncesine alınması planı var.

Her şey yolunda giderse, Umut Hakkı’nı yaz aylarında konuşmaya başlayacağız.

Ve… Tüm plan sistematik olarak devletin öngördüğü gibi gider, fesih, silahların teslimi, lider kadroların başka ülkelere göç etmesi, tüm kamp ve yaşam alanları ve mağaraların boşaltılması gibi operasyonlar kazasız belasız biterse, af konuşulmaya başlanacak.

Kaynaklar, bunun için en az bir yıl olduğunu, yapılacaklar hesaba katıldığında iki yılı bulacağını dile getiriyorlar."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, çağrıda bulunarak PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı.

Öcalan'ın çağrısında "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı. Öcalan, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısına ek olarak gönderdiği "Bu perspektifi ortaya koyarken, şüphesiz, pratikte silahların bırakılması ve PKK'nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" notu da okundu.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması yönündeki açıklamasından sonra, PKK Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti. Komite, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını da istedi.

PKK Yürütme Komitesi, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini belirterek, saldırı olmadıkça hiçbir silahlı gücün eylem yapmayacağını vurguladı.