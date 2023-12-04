AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: İzmir, İstanbul, Bursa'da ne zaman deprem oldu?
Son dakika... Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem ile en büyüğü 4,5 olmak üzere oluşan 13 artçı sarsıntı kaydedildi. İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Yalova ve birçok ilde deprem hissedildi. Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler nerede? En son deprem nerede ve kaç şiddetinde?
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın merkez üssünü Bursa’nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi’nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42’de oldu.
Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa’nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da da hissedildi.
Peki, az önce deprem mi oldu, nerede? İşte AFAD tarafından paylaşılan 4 Aralık tarihli güncel depremler listesi...
Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde, 10.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14:20'de 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.