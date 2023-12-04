AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: İzmir, İstanbul, Bursa'da ne zaman deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın merkez üssünü Bursa’nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi’nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42’de oldu.

Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa’nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da da hissedildi.

Peki, az önce deprem mi oldu, nerede? İşte AFAD tarafından paylaşılan 4 Aralık tarihli güncel depremler listesi...

Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde, 10.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14:20'de 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.