Son dakika: Yalova'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi
Son dakika haberi... Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Yalova’nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime (bugün) ara verildi.
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler, Yalova’da da şiddetli şekilde hissedildi.
Artçı sarsıntılar sürerken Yalova Kaymakamlığı, Armutlu ilçesinde eğitime 1 gün süreyle (bugün) ara verildiğini duyurdu. İlçedeki tüm okullar öğleden sonra tatil edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde, 10.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.