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AFAD'dan yurt geneli için kritik açıklama: 25 ili 'sarı', 13 ili 'turuncu' kodla uyardı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 25 Kasım Pazartesi günü 25 il için sarı uyarı, 13 il için de turuncu uyarı verildiğini açıkladı.

AA
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AFAD'dan yurt geneli için kritik açıklama: 25 ili 'sarı', 13 ili 'turuncu' kodla uyardı!
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AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, 24 Kasım (Pazar) günü için 35 ile sarı uyarı, 20 ile (Antalya, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Karabük, Adana, Mersin, Kahramanmaraş) turuncu uyarı verildiği, 25 Kasım (Pazartesi) günü için de 25 ile sarı uyarı, 13 ile (Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon) turuncu uyarı verildiği belirtildi.

“8 il genelinde ve 1 ilçede pazartesi günü okullar tatil”

Açıklamada, “Turuncu ve sarı uyarı verilen illerimizden toplam 3 bin 267 ihbar alınmıştır. İhbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmaları devam etmektedir. Uyarı verilen illerimizde yürütülen çalışmalarda toplam 15 bin 818 personel, 6 bin 635 araç görev yapmaktadır. Yoğun kar yağışı sebebiyle Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Ordu, Bolu, Kayseri ve Niğde il geneli ile Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana gelmiş; 24 farklı noktada yollar ulaşıma kapanmıştır. Yolların açılması ve kesintilerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlarımıza AFAD ve Kızılay tarafından toplam bin 616 battaniye dağıtımı yapılmıştır. AFAD, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 18 bin 471 kumanya/çorba ile içecek ve su dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım çalışmaları devam etmektedir. Çalışmaları, tüm ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte sürdürüyoruz” denildi.

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