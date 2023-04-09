Afyonkarahisar milletvekili adayları listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özg. İtt., İyi Parti, MHP, TİP)

Afyonkarahisar'da AK Parti ve MHP gibi Cumhur İttifakı partileri gibi CHP ve İyi Parti gibi Millet İttifakı partileri de ayrı ayrı adaylarla milletvekili seçimlerine katılacak. Ayrıca Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yanısıra Türkiye İşçi Partisi de kendi adaylarını bildirdi.

İşte Afyonkarahisar'da Meclis'teki 6 sandalyeye talip olacak 36 adayın listesi...