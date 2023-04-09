Afyonkarahisar milletvekili adayları listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özg. İtt., İyi Parti, MHP, TİP)
TBMM'ye 6 milletvekili gönderen Afyonkarahisar'da aday listelerini açıklayan 6 parti ve ittifak hangi isimlerle yarışacak? İşte aday gösterildikleri sıralarla Afyonkarahisar milletvekili aday listeleri
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afyonkarahisar'da AK Parti ve MHP gibi Cumhur İttifakı partileri gibi CHP ve İyi Parti gibi Millet İttifakı partileri de ayrı ayrı adaylarla milletvekili seçimlerine katılacak. Ayrıca Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yanısıra Türkiye İşçi Partisi de kendi adaylarını bildirdi.
İşte Afyonkarahisar'da Meclis'teki 6 sandalyeye talip olacak 36 adayın listesi...
|SEÇİM ÇEVRESİ
|ADAY
SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|AFYONKARAHİSAR
|1
|ALİ
|ÖZKAYA
|AK PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|1
|BURCU
|KÖKSAL
|CHP
|AFYONKARAHİSAR
|1
|HELİN ELİF
|GEYİK
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|AFYONKARAHİSAR
|1
|HAKAN ŞEREF
|OLGUN
|İYİ PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|1
|MEHMET
|TAYTAK
|MHP
|AFYONKARAHİSAR
|1
|PINAR
|SİSLİTUNA
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|AFYONKARAHİSAR
|2
|İBRAHİM
|YURDUNUSEVEN
|AK PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|2
|FATİH
|AYDIN
|CHP
|AFYONKARAHİSAR
|2
|ÇAĞDAŞ SİNAN
|DAĞ
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|AFYONKARAHİSAR
|2
|MUSTAFA ENİS
|ARABACI
|İYİ PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|2
|YÜCEL
|GENÇ
|MHP
|AFYONKARAHİSAR
|2
|LALE PELİN
|BEYAZIT
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|AFYONKARAHİSAR
|3
|HASAN
|ARSLAN
|AK PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|3
|ABİDİN
|YAĞCI
|CHP
|AFYONKARAHİSAR
|3
|TÜLAY
|KILINÇ
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|AFYONKARAHİSAR
|3
|SAFFET
|ACAR
|İYİ PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|3
|MEHMET
|DEMİRAL
|MHP
|AFYONKARAHİSAR
|3
|ARDA
|DUVARCI
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|AFYONKARAHİSAR
|4
|FERDA
|ERTÜRK
|AK PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|4
|ALİ
|ARIKAN
|CHP
|AFYONKARAHİSAR
|4
|MEHMET
|ÇALASIN
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|AFYONKARAHİSAR
|4
|OKŞAN ULUSOY
|EFE
|İYİ PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|4
|MEHMET
|ÇOLPAN
|MHP
|AFYONKARAHİSAR
|4
|SEVİL
|ALTIN
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|AFYONKARAHİSAR
|5
|HAKKI
|ÖZTÜRK
|AK PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|5
|İBRAHİM
|KADIOĞLU
|CHP
|AFYONKARAHİSAR
|5
|AYŞENUR DİLAN
|KARADEMİR
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|AFYONKARAHİSAR
|5
|GÖNÜL
|AR GÜNGÖR
|İYİ PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|5
|İSMAİL
|AYDOĞUŞ
|MHP
|AFYONKARAHİSAR
|5
|CAFER
|ÖZTÜRK
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|AFYONKARAHİSAR
|6
|ETHEM
|KARAHAN
|AK PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|6
|ANIL HALİS
|AKAR
|CHP
|AFYONKARAHİSAR
|6
|BATUHAN
|ÇITAKBAŞ
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|AFYONKARAHİSAR
|6
|İBRAHİM
|ACAR
|İYİ PARTİ
|AFYONKARAHİSAR
|6
|MUSTAFA
|GÜLLÜ
|MHP
|AFYONKARAHİSAR
|6
|İBRAHİM
|ORBAY
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ