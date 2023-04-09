  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Afyonkarahisar milletvekili adayları listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özg. İtt., İyi Parti, MHP, TİP)
Takip Et

Afyonkarahisar milletvekili adayları listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özg. İtt., İyi Parti, MHP, TİP)

TBMM'ye 6 milletvekili gönderen Afyonkarahisar'da aday listelerini açıklayan 6 parti ve ittifak hangi isimlerle yarışacak? İşte aday gösterildikleri sıralarla Afyonkarahisar milletvekili aday listeleri

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Afyonkarahisar'da AK Parti ve MHP gibi Cumhur İttifakı partileri gibi CHP ve İyi Parti gibi Millet İttifakı partileri de ayrı ayrı adaylarla milletvekili seçimlerine katılacak. Ayrıca Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yanısıra Türkiye İşçi Partisi de kendi adaylarını bildirdi.

İşte Afyonkarahisar'da Meclis'teki 6 sandalyeye talip olacak 36 adayın listesi...

SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO		 ADI SOYADI PARTİSİ
AFYONKARAHİSAR 1 ALİ ÖZKAYA AK PARTİ
AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL CHP
AFYONKARAHİSAR 1 HELİN ELİF GEYİK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
AFYONKARAHİSAR 1 HAKAN ŞEREF OLGUN İYİ PARTİ
AFYONKARAHİSAR 1 MEHMET TAYTAK MHP
AFYONKARAHİSAR 1 PINAR SİSLİTUNA TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
AFYONKARAHİSAR 2 İBRAHİM YURDUNUSEVEN AK PARTİ
AFYONKARAHİSAR 2 FATİH AYDIN CHP
AFYONKARAHİSAR 2 ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA ENİS ARABACI İYİ PARTİ
AFYONKARAHİSAR 2 YÜCEL GENÇ MHP
AFYONKARAHİSAR 2 LALE PELİN BEYAZIT TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
AFYONKARAHİSAR 3 HASAN ARSLAN AK PARTİ
AFYONKARAHİSAR 3 ABİDİN YAĞCI CHP
AFYONKARAHİSAR 3 TÜLAY KILINÇ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
AFYONKARAHİSAR 3 SAFFET ACAR İYİ PARTİ
AFYONKARAHİSAR 3 MEHMET DEMİRAL MHP
AFYONKARAHİSAR 3 ARDA DUVARCI TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
AFYONKARAHİSAR 4 FERDA ERTÜRK AK PARTİ
AFYONKARAHİSAR 4 ALİ ARIKAN CHP
AFYONKARAHİSAR 4 MEHMET ÇALASIN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
AFYONKARAHİSAR 4 OKŞAN ULUSOY EFE İYİ PARTİ
AFYONKARAHİSAR 4 MEHMET ÇOLPAN MHP
AFYONKARAHİSAR 4 SEVİL ALTIN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
AFYONKARAHİSAR 5 HAKKI ÖZTÜRK AK PARTİ
AFYONKARAHİSAR 5 İBRAHİM KADIOĞLU CHP
AFYONKARAHİSAR 5 AYŞENUR DİLAN KARADEMİR EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
AFYONKARAHİSAR 5 GÖNÜL AR GÜNGÖR İYİ PARTİ
AFYONKARAHİSAR 5 İSMAİL AYDOĞUŞ MHP
AFYONKARAHİSAR 5 CAFER ÖZTÜRK TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
AFYONKARAHİSAR 6 ETHEM KARAHAN AK PARTİ
AFYONKARAHİSAR 6 ANIL HALİS AKAR CHP
AFYONKARAHİSAR 6 BATUHAN ÇITAKBAŞ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ACAR İYİ PARTİ
AFYONKARAHİSAR 6 MUSTAFA GÜLLÜ MHP
AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ORBAY TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ