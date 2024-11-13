Ağır hasarlı bina korna sesi ile saniyeler içinde yerle bir oldu

Depremlerde hasar göre 5 katlı bina korna sesiyle yıkıldı. Ses dalgası ile saniyeler içinde yerle bir olan binanın yıkım anı kameralara yansıdı.

Bina yıkımında ses dalgasından yararlanıldı

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Battalgazi ilçesinde 5 katlı binanın bir binanın yıkımında ise ses dalgalarından da faydalanıldı.

Depremlerde ağır hasar görmüştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerim vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 5 katlı hasarlı bir binanın yıkımında ise ses dalgalarından da faydalanıldı.

Korna sesi ile yıkım kameralara yansıdı

Binanın yıkımında görev yapan operatör Ümit Dalkılıç, yıkımı gerçekleşecek binalarda kolonların zayıflatılarak yön verildikten sonra korna sesiyle binaların yıkımın gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Korkunç gerçek: Beton yok, bina adeta çürümüş

Operatör Dalkılıç, yıkımı yapılan 5 katlı binada betona rastlamadıklarını da kaydederek yapının adeta çürümüş olduğunu sözlerine ekledi.