Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi mezarının tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.