Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli yakalandı
İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki D.A. adlı şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi mezarının tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.