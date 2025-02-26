Ahmet Sever son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Abdullah Gül de katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı gazeteci Ahmet Sever kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Abdullah Gül’ün de bulunduğu cenaze törenine basın, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törenin ardından Gül, Sever’i toprağa verilmesine kadar cenazede yer aldı.

Ahmet Sever kimdir?

1960 yılında Konya’da dünyaya gelen Ahmet Sever, eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Kariyerine uluslararası medya alanında adım atan Sever, 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabiri ve temsilcisi olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında da çalıştı, ayrıca ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde yer aldı.

1998 yılında Türkiye'ye dönen Sever, Milliyet gazetesi ve CNN Türk’te haber müdürlüğü yaptı. Avrupa Birliği konusundaki uzmanlığını, CNN Türk ve TRT’de hazırladığı programlarla pekiştirdi. Bu dönemde, Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık da yaptı.

2003 yılı Ocak ayında, Abdullah Gül’ün Başbakan olduğu dönemde, basın ve iletişim başdanışmanlığı görevini üstlendi. Gül'ün seçilmesinin ardından Sever, Çankaya Köşkü’nün basın ilişkilerini yönetmeye başladı. Sever, Medya, İletişim ve Halkla İlişkiler Başmüşavirliği görevini üstlenmişti.

2004-2007 yılları arasında ise Abdullah Gül’e bağlı Avrupa Birliği İletişim Grubu Başkanlığı görevini sürdürdü. Sever, 2016 yılından beri T24'te köşe yazıyordu.

Sever, 25 Şubat'ta İstanbul - Cihangir'deki evinde hayatını kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.