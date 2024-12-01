Aile hekimlerinden ikinci kez iş bırakma kararı

Yönetmeliğin bilimsel temellerden uzak olduğunu ve muayene sayısına dayalı teşviklerin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğunu belirten hekimler, hastalarla hekimleri karşı karşıya getiren ve şiddeti teşvik eden bir zemini hazırladığını ifade ediyorlar. Ayrıca, hekim bağımsızlığına yapılan müdahaleler, iş ve gelir güvencesindeki derinleşen sorunlar, ebe ve hemşire eksikliklerinin giderilmemesi gibi pek çok eksiklik sıralanıyor.

Birgün'ün aktardığına göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Bakanlığın süreçte hiçbir iyileştirme yapmadığını ve aksine aile sağlığı merkezlerine baskı uyguladığını belirtti. Kırımlı, "Bize ‘Rapor yazıp para alacaksınız’ dediler. Koruyucu hekimliği ticarileştirmek istiyorlar, hastanın cebinden para alarak sağlığı korumak yerine sağlıktan para kazanmayı amaçlıyorlar," diyerek tepkisini dile getirdi.

Aile hekimleri, raporların ücretli hale getirilmesinin, aile hekimliğinin mesai dışında yurttaşlara ücret karşılığı hizmet verebilmesinin ve bazı raporların ücretlendirilmesinin planlandığı yeni düzenlemelere karşı çıkıyor. Hekimler, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması gerektiğini vurguluyor.

Türkiye'de resmî olarak 29 bin aile hekimliği birimi bulunurken, bunların yaklaşık iki bini boş ve faaliyette değil. Çalışan aile hekimi sayısı 27 bin civarında, ancak boş kalan birimler de hesaba katıldığında, aile hekimi başına düşen hasta sayısı 3 bin 100'den 3 bin 500'e yükseliyor.