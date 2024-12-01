  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Takip Et

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

Lastik değiştirme ücreti 600 liradan başlıyor

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ceza yolda: 10 milyon TL'ye kadar çıkıyorElektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ceza yolda: 10 milyon TL'ye kadar çıkıyorGündem
Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüllerMilyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüllerEkonomi
Deprem uzmanı bölge bölge uyardı: 24 il büyük risk altında...Deprem uzmanı bölge bölge uyardı: 24 il büyük risk altında...Gündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
AK Parti'de kadro dönüşümü parti yönetimi ile sınırlı kalmayacak: Üçlü değişim beklentisi
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi: Listede onlar da var
Bakan Yerlikaya açıkladı: 5,48 milyon işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 5,48 milyon işlem yapıldı
Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ceza yolda: 10 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ceza yolda: 10 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bartın’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 genç yaşamını yitirdi
Bartın’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 genç yaşamını yitirdi
GESTAŞ ve Marmara RoRo'dan sefer iptalleri
GESTAŞ ve Marmara RoRo'dan sefer iptalleri