AK Parti Grup Başkanı açıkladı: Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.

Güler, "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler çalışan emekli kapsamına alındığı için 5 bin TL'lik ikramiyeden faydalanamamış; hemen hemen 1,6 milyon emekli çiftçiyi etkileyen durum rahatsızlık yaratmıştı.