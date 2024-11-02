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AK Parti Kahta İlçe Başkanlığı'na Gaffar Çelebi, Besni İlçe Başkanlığı'na Ömer Ertürk atandı

Adıyaman’ın AK Parti Kahta ve Besni ilçe başkanları belli oldu. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından yapılan atamalarda, Kahta İlçe Başkanlığı'na Av. Gafar Çelebi, Besni İlçe Başkanlığı'na ise Ömer Ertürk atandı.

Haber Merkezi
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AK Parti Kahta İlçe Başkanlığı'na Gaffar Çelebi, Besni İlçe Başkanlığı'na Ömer Ertürk atandı
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından yapılan atamalarda, Kahta İlçe Başkanlığına Av. Gafar Çelebi, Besni İlçe Başkanlığına ise Ömer Ertürk’ün atandığı belirtildi.

"Atamaların hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Yapılan atamalarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Kablan, “Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir tarafından Besni İlçe Başkanlığı'na ataması yapılan Ömer Ertürk’e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Teşkilatımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Besni’miz için bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlerinden ötürü Murat Güner kardeşimize teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Yardımcımız ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir tarafından Kahta İlçe Başkanlığı'na asaleten atanan İlçe Başkan Vekilimiz Gafar Çelebi’yi tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Bu atamaların davamıza, aziz milletimize ve Kahta'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar özverili çalışmaları ve gayretleriyle partimize değerli katkılarda bulunan bir önceki başkanımız Osman Çetinkaya’ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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