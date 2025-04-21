  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı
Takip Et

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı
Takip Et

AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında başladı.

“Terörsüz Türkiye” sürecinin nasıl ilerleyeceği ele alınacak

Toplantıda, DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu sonrası “Terörsüz Türkiye” sürecinin nasıl ilerleyeceği ele alınacak.

Tek haneli enflasyon hedefi masada

Ayrıca ekonomi başlığında, tek haneli enflasyon hedefi doğrultusunda atılan adımların etkilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan toplantıda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından çeşitli kentlerde düzenlediği mitinglerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Tuzla’da D-100 kara yolu 12 saat trafiğe kapatılacakİstanbullular dikkat! Tuzla’da D-100 kara yolu 12 saat trafiğe kapatılacakGündem

 

Paslanmaz çelikte antidamping soruşturması sona yaklaştı, çekişme kızıştı!Paslanmaz çelikte antidamping soruşturması sona yaklaştı, çekişme kızıştı!Ekonomi

 

 

 

 

Gündem
Saraçhane protestoları: 49 gencin duruşması 24 Ekim'e ertelendi
Saraçhane protestoları: 49 gencin duruşması 24 Ekim'e ertelendi
DEM Parti, Adalet Bakanlığı görüşmesi için başvuru yaptı
DEM Parti, Adalet Bakanlığı görüşmesi için başvuru yaptı
İstanbullular dikkat! Tuzla’da D-100 kara yolu 12 saat trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat! Tuzla’da D-100 kara yolu 12 saat trafiğe kapatılacak
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Derhal serbest bırakın
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Derhal serbest bırakın
Özgür Özel'den Papa Francis için taziye mesajı
Özgür Özel'den Papa Francis için taziye mesajı
Bakan Işıkhan Kilis'te incelemelerde bulundu
Bakan Işıkhan Kilis'te incelemelerde bulundu