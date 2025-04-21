AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında başladı.
“Terörsüz Türkiye” sürecinin nasıl ilerleyeceği ele alınacak
Toplantıda, DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu sonrası “Terörsüz Türkiye” sürecinin nasıl ilerleyeceği ele alınacak.
Tek haneli enflasyon hedefi masada
Ayrıca ekonomi başlığında, tek haneli enflasyon hedefi doğrultusunda atılan adımların etkilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.
Öte yandan toplantıda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından çeşitli kentlerde düzenlediği mitinglerin de değerlendirilmesi bekleniyor.