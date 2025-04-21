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İstanbullular dikkat! Tuzla’da D-100 kara yolu 12 saat trafiğe kapatılacak

Tuzla’da D-100 kara yolunun Ankara istikameti, köprülü kavşakta gerçekleştirilecek güçlendirme çalışmaları sebebiyle 22 Nisan saat 22.00’den 23 Nisan saat 10.00’a kadar trafiğe kapatılacak. Bu süre zarfında ulaşım, alternatif güney güzergâhı üzerinden sağlanacak.

Haber Merkezi
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İstanbullular dikkat! Tuzla’da D-100 kara yolu 12 saat trafiğe kapatılacak
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İstanbul Tuzla’daki D-100 kara yolu köprülü kavşağında gerçekleştirilecek güçlendirme çalışması sebebiyle, yolun Ankara istikameti yarın gece saatlerinden itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacak.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin köprülü kavşakta gerçekleştireceği güçlendirme çalışmaları kapsamında, D-100 kara yolunun Ankara istikameti ile yan yol üzerindeki tüm şeritlerin 22 Nisan Pazartesi günü saat 22.00’den itibaren, 23 Nisan Salı günü saat 10.00’a kadar araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Sürücüler için alternatif güzergâh olarak, D-100 kara yolu üzerindeki Tuzla köprülü kavşağının güneyi kullanılabilecek. Çalışma süresince sürücülerin yönlendirme tabelalarına dikkat etmeleri ve alternatif yolları tercih etmeleri istendi.

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