AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.50'de başladı.

Masadaki konular

MYK'da gündeme gelecek en önemli konulardan birisi parti içindeki değişim çalışmaları olacak. Bu konuda yapılan tüm çalışmalar hızlandırılacak.

Fahiş fiyatla mücadele

MYK'da fahiş fiyatlarla mücadele de gündeme gelecek ve çözüm önerileri de masaya yatırılarak tartışmaya açılacak.

Kamuda tasarruf

Diğer yandan son aylarda ülkede gündem olan kamuda tasarruf tedbirleri ve ekonomideki alınacak yeni önlemler de masada olacak. Bu noktada parti içinde görüş alışverişi yapılacak.