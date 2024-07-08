Pamukkale’de Kocaçukur savaşı

DENİZLİ

Pamukkale’de ören yerindeki işletmeleri şirketlere ihale eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİM) Kocaçukur için istediği kira bedeli Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un tepkisini çekmişti.

Pamukkale Belediyesi ile DÖSİM arasında yaşanan kriz giderek derinleşti. Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, ilgili birime talimat verdiğini ve bugünden itibaren çöplerin toplanmayacağını söyledi.

Başkan Ertemur; “‘Kocaçukur diye adlandırdığımız Mülkiyeti Turizm Bakanlığı’nda olan işletmesi Pamukkale Belediyesi’ne ait yerimiz var. Daha önce kriz yaşamıştık. Meclisimizde konuşmuştuk. Bir kriz daha doğuyor. Bizim iyi niyetle yaklaşmamıza rağmen halen inatlaşıyorlar. Daha önce Ankara’ya gittik. Turizm Bakan Yardımcısıyla görüştük. Çözeceklerini, halledeceklerini söylemelerine rağmen her ay bize 750 bin TL fatura göndermeye devam ediyorlar. Faturayı gönderiyoruz, öteki ay tekrar 750 bin+KDV fatura gönderiyorlar” dedi.

İlgilere ulaşamadığını söyleyen Başkan Ertemur; “15 günden beri arıyorum, hiçbirine ulaşamıyorum. Telefonlarıma açmıyorlar. Ben de WhatsApp’tan yazdım. ‘Bu benim son uyarım. Eğer yapmazsanız çöpünüzü almıyorum’ dedim. Sonrasında telefon çalmaya başladı. Kesinlikle dönmüyorum. Bilginiz olsun. Çünkü haklıyız ve bunu kazanmak istiyoruz. Kendilerinin kiraya verdikleri büfelerin çöpünü bizim almamızı istiyorlar, ayrıca ‘750 bin lira kira ödeyeceksiniz’ diyorlar. Orada bir çay bahçemiz var. 750 bin lira kazanmamız mümkün değil” diye konuştu.