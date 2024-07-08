3 ülkeden KOBİ’ler zeytinde sürdürülebilirlik için kümelenecek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Avrupa Yenilikçilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EIASME) tarafından Tek Pazar Programı (SMP COSME) kapsamında Avrupa Tarım-Gıda Sürdürülebilirlik Küme Ortaklıkları çağrısı altında desteklenmeye hak kazanan projenin açılış toplantısı İzmir’de İZQ Girişimcilik merkezinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında her ülkeden 50 KOBİ olmak üzere toplam 150 KOBİ’ye eğitimler verileceğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Başkanı Işınsu Kestelli, üretim maliyetlerini düşürerek daha istikrarlı piyasa koşulları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin Avrupa Yenilikçilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı tarafından Tek Pazar Programı altında açılan “Sürdürülebilir Tarım-Gıda Kümeleri” çağrısı altında, Avrupa çapında fon almaya hak kazanan 2 projeden biri olduğunu ifade eden Kestelli, “İtalya ve İspanya’dan ortaklarımız ile hayata geçirmekte olduğumuz projenin toplam bütçesi 997 bin 764 euro. Yüzde 90 oranında Avrupa Birliği fonu sağlanıyor. İzmir Ticaret Borsası, olarak sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin kurulması ve gıda güvencesinin sağlanması en temel önceliğimiz” diye konuştu.

Bu projeyle, Türkiye’deki zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin iklim değişikliğinin neden olduğu dış etkenlere karşı kırılganlıklarını azaltmayı hedeflediklerini aktaran Kestelli, “Teknolojinin benimsenmesi ile üretim süreçlerinde gıda kaybı ve atıklarını azaltarak kaynak verimliliğini arttırmayı planlıyoruz. Projeyle, Türkiye, İtalya ve İspanya’da saha ziyaretleri yanı sıra iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve tanıtımı faaliyetlerini gerçekleştireceğiz” dedi.

Projenin tüm Avrupa’da sunulan yüzlerce proje içerisinde desteklenen 2 projeden biri olduğunu ve 3 milyon euroluk kaynak içerisinde yaklaşık 1 milyon euronun üzerinde kaynağı alarak bir başarı gösterdiğini söyleyen Dışişleri Bakanlığı AB Dairesi Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, “AB projeleriyle ilgilenen, bunu Türkiye'de koordine eden bir kurum için bu 2 proje gerçekten elde edilen önemli bir sonuç” diye konuştu.

“KOBİ’lerin desteklemeye ihtiyacı var”

Böylesi bir projenin en çok İzmir’e yakışacağını belirten KOSGEB İzmir İl Müdürü Levent Arslan, “İş dünyasına ilişkin yeşil dönüşüm trendi var. Bu trend tabii ki büyük ve kurumsal şirketler sahip oldukları hem insan kaynağı hem finansal kaynaklarla dönüşümün kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar. KOSGEB’in de hedef kitlesi olan KOBİ’lerin bu yönde bazı desteklere ihtiyacı var. KOSGEB olarak biz Dünya Bankası fonlarıyla bir yeşil sanayi destek programını uygulamaya koyduk” dedi.