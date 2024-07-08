Marlen Hotel Denizli hizmete açıldı

DENİZLİ

Denizli’nin Antalya, Muğla, Ankara güzergahında önemli bir durak noktasında yer alan Fatih kavşağında hizmete açılan Marlen Hotel Denizli, konaklama sektöründe şehre hizmet vermeye başladı. Marlen Hoteller Gurubu Genel Müdürü Sebahattin Acar ve Denizli Marlen Hotel Müdürü Sevgi Acar, otel binasında düzenledikleri basın toplantısıyla oteli ve özelliklerini tanıttı.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği toplantıda Marlen Hotel Denizli Müdürü Sevgi Acar, kusursuz hizmet ve koşulsuz misafir memnuniyeti ile açılışa özel fiyat seçenekleriyle herkesi bu deneyime ortak olmaya davet etti. 4 yıldızlı otel konsepti ve konforunda hizmet verdiklerini belirten Acar, ‘’Önceliğimiz misafirlerimizin otelimizi tanıyıp, sunduğumuz hizmeti deneyimlemesi ve buradan mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamaktır. Misafirlerimiz evlerindeki rahatlığı otelimizde hissedecek, yaşayacaktır’’ dedi.

“Lüksü ve konforu buluşturduk”

Denizli’de konaklama sektöründe hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Marlen Hoteller Gurubu Genel Müdürü Sebahattin Acar’da, “Denizli, sanayisiyle, üretimiyle, ihracatıyla, turizmiyle, tarihiyle, doğal güzellikleriyle çok fazla özelliğe ve güzelliğe sahip önemli bir kentimiz. İş dünyasından turizme kadar her gün yüzlerce, binlerce insanı kendisine çeken Denizli’mizde Marlen Hotel olarak konforlu konaklama hizmeti vermeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir’de başladığımız Marlen Buca ve Marlen Bayraklı Otellerimizin ardından büyümeye devam ediyoruz. Marlen Hotel Gurubu olarak, konaklamanın her anını eşsiz bir deneyime dönüştüren, beklentilerinizin karşılık bulduğu, lüksün ve konforun buluştuğu Denizli'deki yeni şubemizle karşınızdayız” dedi.

90 oda ve 200 kişilik salon

Marlen Hotel Denizli’nin, eşsiz lobi tasarımı ve güler yüzlü personeliyle misafirlerini konuk ettiğini belirten Acar, “Marlen Hotel Denizli, modern, kendine özgü dekorasyonuyla, şehir ve göl manzarası sunan, konforuyla öne çıkan 90 odayla hizmet vermektedir. Otelimiz; ara kapısı bulunan aile odaları, double ve twin odalarımızla her kesime hitap etmektedir. Kendine özgü lezzetlere sahip açık büfe kahvaltımız ile birlikte sizleri buluşturan otelimiz, lokasyon olarak şehrin ulaşım merkezi olan Fatih kavşağında yer almaktadır. Marlen Hotel Denizli, şehir merkezine yakınlığının yanı sıra, Antalya, Muğla, İzmir, Ankara istikameti üzerindeki ana karayolunda bulunmaktadır. Bu hareketli ağ üzerinde Denizli’mize hizmet vermeye başlamanın onurunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ayrıca otelimiz bünyesinde yer alan 200 kişilik salonuyla; toplantı, panel, konferans ve birçok organizasyona da ev sahipliği yapacak, bu alanda da hizmet verecektir. 4 yıldızlı otel konseptiyle hizmet vermeye başlayan Marlen Hotel Denizli bünyesinde yakın zamanda hizmete açılacak olan Lobby cafe ile de misafirlerimize hizmet verecek olduğumuzu da, buradan paylaşmak istiyorum. Marlen Hotel Denizli’ye tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.