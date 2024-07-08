Kayseri’nin vergi rekortmeni Hasçelik’ten 11,5 milyar TL’lik satış geliri

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Demiryaka Holding şirketleri ana faaliyet alanı olarak kablo ve tel sektöründe hizmet veriyor. Ana ürün gruplarını ise elektrik kabloları, telekominikasyon kabloları, çelik halatlar, alüminyum iletkenler, fiber optik kablolar, fiber optikli koruma iletkenleri, çelik halatlar ve yaylık çelik telleri oluşturuyor. Demiryaka Hıolding şirketlerinen Hasçelik Kablo da, İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması’nda 11 milyar 514 milyon TL’lik net üretimden satış tutarıyla 116’ncı sırada yer aldı.

Kendisi de kablo setöründe 35 yıllık deneyime sahip olan Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır, her biri konusunda uzmanlaşmış kadrolardna oluşan ekipleriyle holding şirketleri bünyesindeki üretim tesisilerinde ürettikleri ürünlerin, uluslararası pazarlarda iddialı şekilde kendine yer bulduğunu söyledi.

Ayrıca holding şirketlerinden Hasçelik Kablo’nun 2022 yılı Kayseri Kurumlar Vergisi Rekortmeni olduğunu belirten Necmettin Baktır, “Maliye bakanımız Mehmet Şimşek, Hasçelik Kablo üretim tesisimizi ziyaret etti ve teşekkür belgesi sundu. Demiryaka Holding olarak tüm şirketlerimizle birlikte yeni yatırımlarda bulunmaya, üretmeye, ihraç etmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Üretim kapasitesini artıracak

Holding şirketlerinde geniş ürün portföylerine her yıl yeni ürünler katmaya devam ettiklerini aktaran Baktır, “Ana ürünlerimiz alüminyum, bakır ve yüksek karbonlu çelik hammaddelerinden oluşuyor. 2024 yılı itibariyle bakır üretim kapasitemizi daha da arttıracağız. İşlediğimiz alüminyum ve bakırların tamamını kendi imaltımızda kullanıyoruz ve elektrik iletim hattı iletkenleri, enerji kabloları, çelik halat, çelik tel ve benzeri ürünler imal ediyoruz. Ayrıca fiber optik kablo fabrikamızda ise 350.000 fiber/km kapasite ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bakır iletken imalatında da 2024 yılında kapasite artışı yatırım planlarımız dahilinde yer alıyor” diye konuştu.

Demiryaka Holding, 1989 yılında başladığı yolculuğunda, bugün 4 firma ve 8 üretim tesisi olmak üzere yaklaşık 2100 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. 2024 yılı itibari ile kuruluşunun 35. yılını kutlayan Demiryaka, yatırımlara da devam edecek.

“Misyonumuz, Türkiye’de üretilmeyeni ilk kez üretmek”

Demiryaka Holding’in tüm şirketleri Türkiye’nin en istikrarlı ihracatçıları arasında yer alıyor. 2023 yılında yaklaşık satış hasılatının yüzde 52’sini ihracat gelirlerinden elde ettiklerini paylaşan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baktır, “2024 yılını da aynı oranda kapatmayı bekliyoruz. Katma değer noktasında, Türkiye’deki ilk Ar-Ge merkezlerinden birine sahibiz. Ar-Ge merkezimizde kablo tasarımlarına ait çalımaların yanı sıra, kablo üretim ve test teknolojilerine yönelik de faaliyetlerde bulunuyoruz ve olumlu sonuçlar da alıyoruz. Sektörümüze yenilikçi ürünler katmayı ve Türkiye’de üretilmeyeni ilk kez üretmeyi misyon edindik. Bu kapsamda çok yoğun çalışıyoruz. Ayrıca yurtiçi piyasada en büyük oyunculardan biri olarak pozisyonumuzu güçlendirmenin yanı sıra, asıl büyümemizi ihracata odaklı stratejiler ile sağlamayı da hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.