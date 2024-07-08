Konya’nın önde gelen yemek firması iflasın eşiğinde

Türkiye'de ticaret yapan birçok şirket konkordato ve iflas başvurusunda bulunuyor. Kriz, Konya'da 7 yıldır faaliyet gösteren ve 5 bin kişilik yemek üreten bir şirketi de etkiledi.

Yaklaşık 60 kişiye istihdam sağlayan şirket, ekonomik toparlanma şansı olmadan iflas noktasına geldi.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Azra Hazır Yemek Organizasyon GIDA Sanayi Ticaret LTD ŞTİ hakkında konkordato kararını onayladı.

Kararın ardından 3 ay süreyle geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı geçerli olacak. Nakit akışındaki tıkanıklık sebebiyle konkordato ilan etmek zorunda kalındığı öğrenildi.