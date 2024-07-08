Türkiye’nin mobilya odaklı ilk tasarım fuarı FDI, 19-21 Eylül’de başlıyor

19-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ilki düzenlenecek olan tasarım organizasyonu FDI’ın Danışma Kurulu Toplantısı İstanbul Modern’de yapıldı. FDI Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Türkiye iç mekân dekorasyon ekosistemi için katma değer yaratmak ve bir sıçrama noktası oluşturmak üzere yola çıktık. Tasarım dünyası ile endüstrinin bu büyük buluşmasının ülkemize büyük fayda sağlayacağı inancı içindeyiz” dedi. MOSFED, 200 ülkeye ihracat yapan ve 20 yılda 20 kat büyüyen mobilya sektörü başta olmak üzere iç mekâna ait ekosistemin tamamını içine alan ve odağında katma değer ve markalama bulunan yeni projesi Furnishings & Design Istanbul (FDI) için İstanbul Modern’de önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. Türk ürünlerinin dünyada tercih edilebilirliğini bir üst noktaya çıkarmak ve iç mekân ekosistemi için katma değer odaklı bir sıçrama noktası oluşturmak için tasarlanan FDI, güçlü isimlerden oluşan Tasarım Komitesi ve Danışma Kurulu ile de dikkat çekiyor.

İstanbul Modern’de düzenlenen toplantıya iş dünyasından isimler, tasarımcılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılırken, endüstrinin kalbine tasarımı, özgünlüğü, inovasyonu ve sürdürülebilirliği yerleştirmenin, dünyada marka haline gelmeye sunacağı katkı konuşuldu. Bütün yaşam alanlarını iyileştiren, geliştiren ve ilerleten mobilya ve bağlantılı sektörlerinde Türk tasarım kültürünün dünyayı etkisi altına alacak noktaya gelmesi için yapılması gerekenler büyük bir titizlikle ele alındı. FDI’ın burada üstlendiği misyon ve bu bağlamda içeriği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Özgün, yenilikçi tasarımlar FDI’da sergilenecek

FDI Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “19-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) ilki düzenlenecek olan Türkiye’nin tasarım fuarı FDI’da sadece özgün, yenilikçi tasarımlar yer alacak” dedi. FDI Tasarım Komitesi tarafından belirlenen kriterleri taşımayan ürünlerin sergilemesinin yapılmayacağını aktaran Ahmet Güleç, “Türkiye’nin Furnishings & Design Istanbul (FDI) gibi, doğru konumlanan, hedefi ve misyonu belli olan bir organizasyona ihtiyacı vardı. İhtiyacın nedenlerine dönüp baktığımızda üç kavram karşımıza çıkıyor. Bir süredir ihmal ettiğimiz üç kavram: Tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik. Bu kaslarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün dönüp baktığımızda, ülke olarak üretim ve ihracatta güzel başarı hikayeleri yazıyoruz. Kendi sektörümüzden örnek verecek olursam, 12 milyar dolarlık üretim ve 5 milyar doları aşan ihracatımızla dünyanın yedinci büyük mobilya ihracatçısıyız. Bunu başarmak hiç de kolay olmadı. 45 bine yakın üreticimizle bunu başardık. Mobilya ve bağlantılı sektörlerde üretim alt yapımız sürekli gelişiyor, buna bağlı olarak da ihracatımız artıyor. Ama bu yeterli değil! Son 20 yılda globalde yakaladığımız ve 20 kat büyüme ile sonuçlanan başarı hikayesinin devam etmesi için ihmal ettiğimiz konuları hızla ve aciliyetle ele almamız lazım” dedi.

Entelektüel sermayemiz artacak

Fuarın tasarım vizyonu açısından önemine değinen Ahmet Güleç, “Üretimimizin ekonomimiz için güçlü bir katma değer unsuru haline gelmesi ve dünyada vazgeçilmez bir tasarım çizgisi olması için dizayn, inovasyon ve sürdürülebilirliğe önem vermemiz gerekiyor. Üreticilerimizin tasarımı, inovasyonu, sürdürülebilirliği merkeze almaları gerekiyor, buraya yatırım yapmaları gerekiyor. Biz bugün bütün kıtalarda; en küçük Mikronezya’dan en büyük Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar bütün ülkelerde ‘Made in Türkiye’ etiketiyle bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Ama geleceğe güçlü bir şekilde kalabilmek, herkesin sahip olmak istediği ürünlerin üreticisi olmak için diğer kaslarımızı da güçlendirmemiz gerekiyor. Rakiplerimiz sürekli kendilerini yeniliyorlar ve bunu da tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik üzerinden yapıyorlar. Biz inanıyoruz ki; tasarım çizgimiz güçlendikçe, inovasyon yönümüz güçlendikçe entelektüel sermayemiz güçlenecektir” dedi.

“FDI, yenilikçi ve özgün tasarım için bir sivil insiyatiftir”

Özgün ve nitelikli tasarımlarla ürünler ortaya koyan her ölçekten markaya ev sahipliği yapacak olan FDI özellikle tasarımcılarla vizyoner üreticilerin buluşmasına olanak tanıyacak. Fuarın geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulunan FDI Tasarım Komitesi Başkanı ve Özyeğin Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Er, “Tasarım artık her sektörde yenilik ve farklılık ifadesi olarak kabul görüyor. Rekabet herkesi farklı, özgün ve yaratıcı olmaya zorlarken, tasarım da firmaların, markaların rekabet kapasitesinin temel bileşenlernden birisi oldu. Bilhassa ev ve iş hayatının vazgeçilmez ürün ve sistemlerinin arasındaki sektörler içi, başta mobilya, aydınlatma, ev tekstili ve diğer benzeri donatı sektörleri için geçerli. Bu sektörler Türkiye’de son 20, 25 yılda üretim, kalite ve ihracatta önemli mesafeler kat ettiler. Ancak özgün tasarımla yüksek katma değerli ürünleri imal edip dünyaya pazarlayabilmede istediğimiz noktada değiliz. FDI, tasarım ekosisteminin bu ihtiyacına yanıt olarak kurgulandı. Türkiye’de mobilya ve tasarım ancak beraberce yükselebilir. FDI, uluslararası rekabet dinamikleri karşısında Türkiye’nin MOSFED ve tasarım ekosistemi bileşenlerinin ortak bir vizyonuyla verdiği bir yanıttır. Yenilikçi ve özgün tasarım için bir sivil insiyatiftir” dedi.

Furnishings & Design Istanbul’da (FDI) özgün tasarım sergileme alanlarının yanı sıra, “FDI D2B”, “FDI Design Houses” ve “FDI New Horizon Exhibition” gibi alanlar bulunacak. FDI D2B’de de tasarımcı ile markalar iş birliği noktasında ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Fuarın özel kürasyonla farklı temalar çevresinde oluşturulacak FDI Design Houses alanında katılımcı firma ve markaların portfolyolarından seçilen özel ürünler bir araya getirilecek. Organizasyon kapsamında FDI New Horizon Exhibition sergi alanında farklı tasarım sergilemeleri yapılacak.

FDI, Onaranlar Kulübü ile okullara destek sunacak

FDI’ın Türkiye’nin karbon ayak izi düşük etkinliklerinden biri olması da hedeflenmekte. Bu nedenle, organizasyon kapsamında Onaranlar Kulübü ile bir sosyal sorumluluk projesi yürütülecek. Buna göre, Onaranlar Kulübü, etkinliklerde kullanılan dekor materyallerini, sonrasında satranç seti, geri dönüşüm kutuları, oyun alanları gibi yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülecek ve MOSFED aracılığıyla ihtiyaç sahibi okullara ulaştıracak. Böylece hem sosyal bir fayda sağlanacak hem de atık üretiminin azaltılmasına katkıda bulunulacak. Ayrıca, Onaranlar Kulübü, FDI’a özel geri dönüşüm materyallerinden ev dekorasyon ürünleri de tasarlayacak ve bu ürünleri Design House kreasyonuna dahil edilerek ziyaretçilere sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimseme ve destekleme fırsatı sunacak.