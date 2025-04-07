AK Parti MYK toplanıyor: Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir aylık aranın ardından kurmaylarıyla bir araya geliyor. Toplantıda, "terörden arındırılmış Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan adımlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eylem ve boykot çağrıları ile bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

Ayrıca, AK Parti'de mali ve idari işler, tanıtım ve medya, dış ilişkiler ile ekonomi işleri başkanlıklarının güncel çalışmalarına ilişkin sunumlar yapılacak. Kritik başlıkların değerlendirileceği toplantıda, iç ve dış gündeme dair yol haritaları da ele alınacak.

Terörsüz Türkiye hedefi

Toplantıda AK Parti MYK’sında terörsüz Türkiye hedefinde ortaya koyulan çabaların mercek altına alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK terör örgütünün silah bırakması ve feshi yolunda bundan sonra yapılacaklara ilişkin mesajlar vermesi öngörülüyor.

CHP'nin boykot çağrıları

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlayan sokak eylemleri de toplantıda ele alınacak. Kamu güvenliği ile huzur-güven ortamının sağlanması için alınan ve alınacak tedbirler istişare edilecek. Boykot çağrısının sonuçlarına da bir parantez açılması bekleniyor.

ABD'nin yeni gümrük tarifesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye’den ithal edilen ürünlere de yüzde 10 ek vergi uygulanacak.

Yeni düzenlemenin Türkiye-ABD ticari ilişkilerine etkileri Zeybekci’nin sunumunda yer alacak. Kararın ihracatçıya etkilerinin en aza indirilmesi için önlemler masada olacak.

İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gelişmeler

İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gerginliğin yanı sıra İsrailli bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönük açıklamaları ve verilen cevaplar MYK’da ele alınacak. Suriye’nin yeni yönetimi ile ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşında kalıcı barışın sağlanması yolunda yürütülen çabaların da toplantının gündeminde olması bekleniyor.