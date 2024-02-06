AK Parti sağlık teklifi: İlaç ruhsatlandırılma süreçleri hızlandırılıyor
AK Parti, ebelerin görev tanımlarının yeniden yapılması, ilaçların ruhsatlandırma süreçlerinin hızlandırılması, sözleşmeli sağlık personeli sayısının 36 bine çıkarılmasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 28 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılıyor.
Canan SAKARYA / ANKARA
Yasa teklifine göre, İlaç sektöründe faaliyet gösteren müteşebbislerin taşıması gereken nitelik ve koşullar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. İlaçların ruhsatlandırılma süreçlerinin hızlandırmasını düzenleyen yasa teklifi ile ilaç analizleri ruhsatlandırmayı takiben yapılacak.
İlaçların ruhsatlandırma süresi olarak Sağlık Bakanlığına tanınan 2 aylık süre kaldırılarak Bakanlığın süre ile bağlı olmaması yönünde değişiklik yapılıyor. İlaçlara ilişkin numunelerin ve tahlil masraflarının ruhsatname sahibi tarafından karşılanması öngörülüyor. İlaçların üzerinde yer alan karekodun okutulması ile fiyat bilgisine ulaşılabildiği için ürün ambalajında fiyat bulunması şartı kaldırılıyor. İlaç analizleri ruhsatlandırmadan sonra yapılacağı için Harçlar Kanununda uyum düzenlemesine gidiliyor. Sağlık müdürlükleri bünyesinde çalışan eczacılara da eczanelerin denetlenmesine yönelik yetki veriliyor.