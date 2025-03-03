AK Parti'den 'İmralı' açıklaması: Terör örgütü tüm yapılarıyla feshedilmelidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yenilenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk toplantısını gerçekleştirdi. Parti genel merkezinde saat 15.25’te başlayan toplantı, yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından 16.30’da sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye sürecini yakından takip ediyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmak için gelinen aşamanın titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Çelik, sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Türkiye’nin, bölgedeki istikrarsızlaştırıcı güçlere karşı güçlü bir duruş sergilediğini ifade eden Çelik, “Bölgedeki terör hareketlerinin emperyalist güçler tarafından desteklendiğini görüyoruz. Türkiye, Ortadoğu'da Türk, Kürt, Arap, Alevi ve Sünni kardeşliğini pekiştirerek bir birliktelik vizyonu ortaya koymaktadır” dedi.

"Terör örgütü tamamen feshedilmeli"

Türkiye’nin, Irak ve Suriye’deki terör oluşumlarına karşı net bir tavır sergilediğini belirten Çelik, "Silahların bırakılması, terör örgütünün tamamen lağvedilmesi ve Irak ile Suriye'deki tüm unsurlarıyla feshedilmesi temel yaklaşımımızdır" ifadelerini kullandı.

"Provokasyonlara karşı dikkatliyiz"

Geçmişte terörle mücadelede birçok sürecin sabote edildiğini hatırlatan Çelik, provokasyonlara karşı dikkatli olunduğunu ve bu konuda Türkiye’nin derin bir tecrübeye sahip olduğunu vurguladı. "İster PKK, ister YPG, ister SDG adıyla anılsın, tüm terör yapılanmalarının bölgede istikrarsızlık kaynağı olmasını engelleyecek adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çelik, Türkiye’nin, Türkmen, Kürt ve Arap halklarıyla güçlü bir kardeşlik siyaseti izlediğini ve bölgedeki emperyalist projelere karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

"Devletin değerleri pazarlık konusu değildir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bazı çevrelerin, devletin süreçler karşılığında taviz verip vermediği yönündeki iddialarına sert tepki gösteren Çelik, "Devletin niteliği ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık ve al-ver süreci asla söz konusu değildir" dedi.

"Sorunların çözüm yolu demokrasidir"

Türkiye'nin, tüm meseleleri demokrasi ve siyaset zemininde çözecek bir birikime sahip olduğunu vurgulayan Çelik, "Toplumsal hayatta ortaya çıkan kimlik sorunları da dahil olmak üzere, tüm sorunların çözümü daha fazla demokrasiyle mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Şehit ailelerine yönelik söylemler kabul edilemez"

Bazı kesimlerin şehit ailelerine yönelik yanlış ifadeler kullandığını belirten Çelik, bu tür söylemlerin asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu Ramazan'daki ilk iftarını da şehit aileleri ve gazilerle yaptığını hatırlatan Çelik, "Cenab-ı Allah’tan tüm şehitlerimizi en büyük mükafatlarla mükafatlandırmasını niyaz ediyoruz" dedi.

"Sözlerin verilip tutulmamasına karşı dikkatliyiz"

Bugün de silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesiyle bu sonuca inşallah hep birlikte ulaşacağız. Sabotajlara karşı, birtakım sözlerin verilip tutulmamasına karşı tabii ki dikkatimizi koruyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephe güçlendirilmesi çağrısı, sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, bölgedeki şer şebekelerine karşı kardeşlik siyasetini desteklediğimizi gösteren etkili bir mesaj ortaya çıkarmıştır. Bu tarih bilincimizden süzülüp gelen, coğrafya şuurumuzun gereği olan gündemimize gelmiştir."